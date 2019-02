Empfehlung - Schießstand für Jäger und Polizei wird konkret

Nordhorn Die gemeinsame Raumschießanlage für die Jägerschaft und die Polizeiinspektion am Autobahnkreuz in Lohne wird langsam konkret. Beim 29. Grafschafter Jägerfrühstück, ausgerichtet von der Jägerschaft Grafschaft Bentheim, berichteten Landrat Friedrich Kethorn und Vorsitzender Thomas Heils über den Sachstand. Bereits im Haushalt 2018 hatte der Landkreis Grafschaft Bentheim 50.000 Euro an Planungsmitteln bereitgestellt. 2019 bis 2021 steht noch einmal die gleiche Summe jährlich für die Baukosten im Haushalt zur Verfügung, wie Kethorn berichtete. Alle rund 1500 Jäger in der Grafschaft haben sich bereit erklärt, Bau oder Einrichtung der Anlage mit jeweils 100 Euro zu unterstützen. Auch das Land Niedersachsen ist laut Kethorn an der Finanzierung beteiligt. „Das wird eine Vorzeigeanlage“, freute sich der Landrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schiessstand-fuer-jaeger-und-polizei-wird-konkret-278534.html