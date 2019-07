Empfehlung - Schellack-Sextett begeistert im Kloster Frenswegen

Nordhorn Ob „Nehm’n Sie’n Alten!“ von Otto Reuter, solo dargeboten von Heinz Josef Bausen, „Tico Tico no Fubá“ von Zequinha de Abreu oder „Roter Mohn“ von Michael Jary und Bruno Balz, beide instrumental dargeboten, oder „Man müsste Klavier spielen können“, gesungen von Tobias Klomp, oder „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, gesungen von Sabine Kluge, oder „Ausgerechnet Bananen!“, der deutsche Titel von „Yes! We Have No Bananas“ von Frank Silver und Irving Cohn aus dem Jahr 1922, gesungen von Jürgen Huth, oder, oder, oder...(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schellack-sextett-begeistert-im-kloster-frenswegen-310686.html