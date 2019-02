Empfehlung - Schachklub verabschiedet Jugendtrainer Patrick Wiebe

Nordhorn Als größte Erfolge brachte Stinn die Teilnahme am Final Four des Niedersachsenpokals, die Teilnahme an den Norddeutschen Blitzmeisterschaften, sowie den Vize-Landesmeistertitel von Fabian Stotyn zur Sprache. Des Weiteren feierten die 4. und 7. Mannschaft in der vergangenen Saison den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Jugendwart Fabian Stotyn ergänzte noch die Erfolge der Jugendlichen. So wurde die U14-Mannschaft Landesmeister und präsentierte sich auch auf norddeutscher Ebene stark. Zudem feierten Anna Wilmink, Jonathan Rudi, Luise Hallfarth und Sven ter Stal jeweils den Titel des Bezirksmeisters beziehungsweise -meisterin. Sensationell war auch der dritte Platz von Jugendspieler Jarno Scheffner, der im Team Niedersachsen bei der WM für Menschen mit einer Behinderung die Bronzemedaille gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/schachklub-verabschiedet-jugendtrainer-patrick-wiebe-278685.html