Schabe wartet im Tierpark auf ihren Besitzer

Nordhorn Drei Tiere warten zur Zeit in der Auffangstation des Tierparks Nordhorn darauf, dass sich ihre rechtmäßigen Besitzer melden und sie abholen, meldet der Familienzoo. Bereits am 16. August wurde in einem Haus in der Nordhorner Innenstadt eine Madagaskar Fauchschabe gefunden. Ebenfalls aus Nordhorn, aber außerhalb Richtung Hestrup, kommt eine große Schmuckschildkröte, die aufmerksame Spaziergänger auf einer Straße gefunden hatten.

In ihren Panzer zurückgezogen hat die Gelbwangenschildkröte ihren Kopf. Foto: Tierpark Nordhorn

Bei der anderen Wasserschildkrötenart, die sich zur Zeit in der Auffangstation befindet, handelt es sich um eine Höckerschildkröte. Sie ist in Lingen-Bramsche gefunden worden.

Wer sein Tier vermisst oder weiß, wem die Fundtiere gehören könnten, kann sich montags bis donnerstags im Tierpark Nordhorn bei Dr. Heike Weber unter der Telefonnummer 05921 7120044 melden.