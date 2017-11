Sattelzug touchiert Radfahrer in Nordhorn

gn Nordhorn. Am Donnerstagvormittag der vergangenen Woche ist es an der Bentheimer Straße, Ecke Wehrweg, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dabei ein 18 Jahre alter Radfahrer gegen 11 Uhr an der Ampelkreuzung von einem abbiegenden weißen Sattelzug touchiert. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich unerlaubt in Richtung Umgehungsstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei melden.

