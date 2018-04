Sanierung beendet: Bentheimer Straße in Nordhorn wieder frei

Nordhorn. Das Wetter hat mitgespielt: Am Freitagvormittag konnten die Markierungsarbeiten auf dem frisch asphaltierten Teilstück der Bentheimer Straße zwischen Frensdorfer Ring und Kanalbrücke ausgeführt werden. Anschließend wurden die Straßensperren beiseite geräumt, der Verkehr kann wieder fließen.

Genau eine Woche hat die Sanierung der Fahrbahndecke gedauert – und damit lediglich halb so lange wie geplant. Ursprünglich sollte die Straße erst am 20. April wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch es gelang, die gesamten Arbeiten in einem einzigen Bauabschnitt statt in zweien auszuführen und dennoch die Erreichbarkeit anliegender Häuser weitgehend zu gewährleisten.