Empfehlung - Sänger mit viel Poesie und coole Pianisten

Nordhorn Alle Jahre wieder wird im Februar der KTS festlich hergerichtet um die Erfolge der jungen Grafschafter Musiker zu feiern. „Jugend musiziert“ hält Familien und Lehrer schon lange im Vorfeld gut beschäftigt. Ende Januar ist es endlich soweit: Der Wettbewerb startet, die Schüler singen und spielen, und wenn alles gut geht, folgt im Februar die Preisverleihung oder sogar die Teilnahme am Landeswettbewerb in Hannover. Wie Norbert Jörgens, Vorstand der Kreissparkasse erläuterte, förderte die Sparkassenstiftung nicht nur seit 57 Jahren ca. eine Million Teilnehmer an „Jugend musiziert“, sondern zusammen mit der Kreissparkasse u.a. auch jedes Jahr eine der Grafschafter Musikschulen mit einer Instrumentenspende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/saenger-mit-viel-poesie-und-coole-pianisten-343811.html