Empfehlung - Ruth Hetterle stellt 30 Ölmalereien aus

Nordhorn Die Nordhornerin malt seit 1985 vorzugsweise gegenständlich mit Ölfarben. Ruth Hetterle hat das Malen Mitte der 1980er-Jahre an der VHS in Gronau bei dem niederländischen Künstler Gé Nijhuis erlernt. Ohne Unterbrechung besucht sie seitdem regelmäßig jedes Jahr Malkurse. In ihrer Ausstellung sind unter anderem Natur-, Vogel- und Landschaftsmotive zu sehen. Bärbel Rademaker von der Volksbank sagte: „Als regionale Volksbank unterstützen wir zahlreiche Projekte und Veranstaltungen. Wir verstehen das als einen wichtigen Teil unseres Förderauftrags.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ruth-hetterle-stellt-30-oelmalereien-aus-310325.html