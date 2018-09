Empfehlung - Ruth Gätcke: Gestalterin einer bewegten Schulepoche

Nordhorn „Auf keinen Fall nach Nordhorn!“, hatte der ältere Bruder die Schwester beschworen. Er war in den 1950er-Jahren als Praktikant in der Stadt gewesen und hatte kein Verhältnis zu ihr gewinnen können. Ruth Gätcke hörte nicht auf ihn und bewarb sich auf die Stelle der Schulleiterin der damaligen „Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen“ in dem ihr unbekannten Ort. Schon bei der ersten Begegnung mit ihrer neuen Umgebung wundert sie sich über das kritische Urteil des Bruders, dessen eigene Neigung zur sich immer interessanter entwickelnden „Textilstadt im Grünen“ allerdings später von Besuch zu Besuch zunimmt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ruth-gaetcke-gestalterin-einer-bewegten-schulepoche-249214.html