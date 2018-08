Rundfahrtboot Vechtestromer feiert in Nordhorn Geburtstag

In neuem Glanz und unter den Klängen des Marinemarschs hat am Mittwochabend der Vechtestromer an der VVV-Haltestelle in Nordhorn angelegt. Seit dem Frühjahr befand sich das Ausflugsboot in der Generalüberholung. Nun wurde der 30. Geburtstag gefeiert.