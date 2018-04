Empfehlung - Rumänienhilfe Nordhorn bittet um Spenden

Nordhorn. Jetzt kommt die Sache ins Rollen: Nachdem Hermann Metelerkamp von der Rumänienhilfe Nordhorn einen Ford Transit-Kleinbus an zwei Kinderheime übergeben hatte, hat der Wagen eine vorläufige Zulassung erhalten. In der Region Mures wird der 9-Sitzer von nun an von dem Kinderheim „Lidia children home“ und dem Straßenkinderheim „Dorcas“ verwendet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rumaenienhilfe-nordhorn-bittet-um-spenden-233728.html