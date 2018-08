Rüdiger Hoffmann präsentiert „Best of“ in Nordhorn

Nordhorn Rüdiger Hoffmann gehört seit Jahrzehnten zu den absoluten Top-Künstlern der Comedy-Szene. Das Resultat seiner bis heute ungebrochenen Popularität: Goldene Schallplatten, ein treues Millionenpublikum und sogar ein Auftritt im Vorprogramm der „Rolling Stones“. Er tritt am Sonnabend, 29. September, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Alte Weberei auf.

Mit elf Bühnenshows tourte Hofmann in den letzten 20 Jahren erfolgreich durch die Republik. Jetzt bietet der Gewinner der St. „Ingbert-Pfanne“ 2015 – neben dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Salzburger Stier ist die „Pfanne“ einer der drei wichtigsten Preise im deutschen Sprachraum – allen Fans erstmals ein „Best of“ seines Schaffens. Der „Entdecker der Langsamkeit“ spielt zwei Stunden lang ein legendäres Comedy-Highlight nach dem anderen. Mit dabei natürlich seine Figuren wie Malte, Birte und Olaf und viele andere – der gesamte hochkomische Kosmos von Rüdiger Hoffmann an einem einzigen Abend.

Das Besondere an diesem „Best of“ ist: Das Programm wird von den Fans aktiv mitbestimmt. Auf Hoffmanns Homepage und Facebook-Seite kann jeder für seine Lieblings-Nummer stimmen und sie so in die „Best of“-Show wählen. Rüdiger Hoffmann möchte schließlich sichergehen, dass wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Karten sind für 26,90 Euro im Vorverkauf und für 28 Euro an der Abendkasse erhältlich. GN-Card-Inhaber erhalten 2 Euro Ermäßigung.

Vorverkaufsstellen sind die Grafschafter Nachrichten am Coesfelder Hof 2, Georgies Plattenladen am Stadtring 33–35, Reisebüro Berndt an der Firnhaberstraße 2, Reisebüro Richters an der Bentheimer Straße 27 sowie das VVV-Stadtmarketing, Firnhaberstraße 17 in Nordhorn.