Rüdiger Hoffmann erst 2021 in Nordhorn

Nordhorn Das für kommenden Samstag, 8. Februar, geplante Gastspiel von Comedian Rüdiger Hoff in der Alten Weberei in Nordhorn wird verschoben auf den 6. Mai 2021. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Kaufpreise werden auf Wunsch zurückerstattet, teilt der Veranstalter mit. Das für Samstag, 15. Februar, in der Alten Weberei angekündigte Konzert mit „De Grup“ fällt gänzlich aus, die Kaufpreise der Tickets werden zurückerstattet.