Rote Ampel überfahren und Radfahrerin verletzt

Nordhorn Erst eine rote Ampel am Gildehauser Weg missachtet, anschließend eine 35-jährige Radfahrerin angefahren hat ein 25-jähriger Autofahrer am Freitagabend, gegen 18.10 Uhr. Der junge Mann kam aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße und fuhr in Richtung Blanke-Kreisel. Auf Höhe der Von-Behring-Straße leuchtete die Dunkelampel rot. Eine Gruppe von drei Radfahrern wollte die Straße an dieser Stelle überqueren. Der junge Mann ignorierte das Ampelzeichen. Als er an der roten Ampel vorbeifuhr, rammte er eine 35-jährige Fahrradfahrerin. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist nicht bekannt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war kurzzeitig gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rote-ampel-ueberfahren-und-radfahrerin-verletzt-308704.html