Rollerfahrerin auf dem Stadtring in Nordhorn schwer verletzt

gn Nordhorn. Am Donnerstagmittag ist es am Stadtring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers ist gegen 13 Uhr in Richtung Frensdorfer Weg gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache klappte der Ständer des Rollers plötzlich nach unten. Er berührte den Boden, die junge Fahrerin verlor deshalb die Kontrolle über den Roller und stürzte. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Motorroller rutschte bei dem Unglück noch gegen ein Audi A3. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

