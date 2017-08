Empfehlung - Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd durch Nordhorn

gn Nordhorn. Ordentlich Gas gegeben hat ein 18-Jähriger auf seinem Roller am Samstagmittag in Nordhorn. Das fiel einem Motorradpolizisten auf der Denekamper Straße auf. Als der Polizist wendete, um den rasenden Rollerfahrer auszubremsen, gab der 18-Jährige gas. Nach Polizeiangaben beschleunigte er auf bis zu 80 Stundenkilometer. Trotz deutlicher Anhaltesignale sowie eingeschaltetem Blaulicht mit Martinshorn, hielt der Roller nicht an. Der Fahrer flüchtete dabei mehrfach über Geh- und Radwege, durch den Gegenverkehr und über rote Ampeln. Die Verfolgung zog sich über die Hannoverstraße, die Denekamper Straße, den Frensdorfer Ring, die Marktstraße, die Bentheimer Straße, die Bogenstraße sowie die Kokenmühlenstraße bis zur Ecke Hauptstraße hin. In Höhe der Fußgängerzone, stürzte der Rollerfahrer auf der regennassen Fahrbahn. Der 18-jährige Nordhorner wurde durch den verfolgenden Beamten vorläufig festgenommen. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die hoch riskante Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090 in Verbindung zu setzen.