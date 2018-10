Empfehlung - Rollerfahrer auf Südtangente bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn Am Mittwochmittag kam es gegen 13.30 Uhr auf dem Gildehauser Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Rollerfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann aus Nordhorn fuhr mit seinem Roller von der Südtangente in den Gildehauser Weg, als er möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und von seinem Roller stürzte. Der 36-jährige Mann wurde mit dem Rettungswagen in die Euregioklinik gebracht. An dem Roller entstand leichter Sachschaden.