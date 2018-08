Empfehlung - Roller und Auto stoßen auf Bahnhofstraße zusammen

Nordhorn Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Nordhorn ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein Rollerfahrer verletzt worden. Er fuhr vom Europaplatz in Richtung Bahnhof und stieß etwa in Höhe der Kreissparkasse aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammen, das in gleicher Richtung unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/roller-und-auto-stossen-auf-bahnhofstrasse-zusammen-247162.html