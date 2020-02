Empfehlung - Rockshow in Erinnerung an Freddie Mercury in Nordhorn

Nordhorn Eine rockmusikalische Show in Erinnerung an einen der schrillsten, theatralischsten und glamourösesten Sänger der Popgeschichte, den 1991 an einer AIDS-Erkrankung verstorbenen Freddie Mercury, war das Versprechen, mit dem das „The Spirit of Freddie Mercury“-Ensemble am vergangenen Donnerstag im Nordhorner Euregium gastierte. Ein Ensemble, zu dem sich neben der aus Serbien stammenden Coverband „QueenRealTribute“ noch die Musicalsängerin Ann-Catrin Fuchs aus Hamburg und ein vierköpfiges Tanzensemble aus Österreich gesellten. Vor rund 600 Zuschauern in der für ein Rockkonzert dieser Größenordnung angesichts ihres kühlen Hallenambientes und ihrer Akustik eher ungeeigneten Sporthalle boten die Bühnenakteure ein rund zweistündiges Konzert- und (Tanz-) Showprogramm, das alle unvergessenen Hitsongs der britischen Glamour-Rockband Queen und ihres exzentrischen Frontmannes Freddie Mercury lebendig werden ließ.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rockshow-in-erinnerung-an-freddie-mercury-in-nordhorn-345994.html