Empfehlung - Rock, Klezmer und Klassik in Alter Kirche in Nordhorn

Nordhorn Mit einem Galakonzert wird das 10-jährige Bestehen des Nordhorner Blockflötenfestivals gefeiert. Solisten und Ensembles aus der ganzen Welt kommen am Freitag, 21. Februar, 19 Uhr, in die Alte Kirche am Markt in Nordhorn. Star des Abends ist bestimmt die weltberühmte Rocksängerin Dilana Smith (USA). Zusammen mit dem Nordhorner Duo NIHZ spielt Dilana Smith mehrere Lieder. Dilana Smith ist nach der Veröffentlichung ihrer ersten CD der meist gefragte Liveact in den Niederlanden und ist heute noch dort und in den USA ein TV-Star. Sie sang unter anderem auch in Sydney bei den Olympischen Spielen für die Niederlande. Dilana durchlebt ihre Songs und gibt ihre Gefühle authentisch an ihre Zuhörer weiter. Sie verfügt über einen unglaublichen Charme auf der Bühne, mit dem sie das Publikum fesselt, das gerne bereit ist, ihre Lebensgeschichte zu hören. Zusätzlich spielt das Duo NIHZ während das Galakonzertes virtuose Klezmermusik. Solistin Drora Bruck aus Israel spielt zwei Stücke, die einen Querschnitt der Blockflöten-Historie vermitteln. Zusätzlich gibt es Blockflötenensembles und Solisten aus den Niederländen, Belgien und Nordhorn. Es wird ein Eintritt von 10 Euro erhoben. Kartenreservierungen werden unter der Telefonnummer 05921 9099610 oder per E-Mail an bobbyrootveld@gmail.com entgegengenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rock-klezmer-und-klassik-in-alter-kirche-in-nordhorn-344128.html