Empfehlung - Rigterink-Gruppe setzt bei Inventur auf Drohnen

Flörsheim/Nordhorn Der Test ist gelungen, das Pilotprojekt kann starten: In ihrer Niederlassung im hessischen Flörsheim wird die „Rigterink Logistikgruppe“ künftig Flugroboter einsetzen, um die automatische Bestandserfassung abzuwickeln und ihre Mitarbeiter weiter zu entlasten. In enger Kooperation mit dem Start-Up „doks.innovation“ und dem Lebensmittelkonzern „Mars GmbH“ wird das familiengeführte Unternehmen mit Schwerpunkt Lagerung, Kommissionierung und Transport von Markenartikeln künftig in der Lage sein, eine automatisierte Inventur durchzuführen und damit in Sachen Digitalisierung zur Blaupause für die gesamte Lager- und Logistikbrache werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rigterink-gruppe-setzt-bei-inventur-auf-drohnen-262252.html