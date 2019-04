Empfehlung - Riesige Kraftwerksteile gehen von Nordhorn aus auf die Reise

Nordhorn Zwei überbreite und überschwere Großtransporte machen sich in der Nacht zum Dienstag von Nordhorn aus auf den Weg nach Ostdeutschland: Die gut 5,20 Meter breiten und jeweils 98 Tonnen schweren Stahlbauteile hat die Nordhorner Firma Rosink-Werkstätten GmbH für ein Heizkraftwerk in Halle an der Saale gebaut. Auf Spezialfahrzeugen mit 14 Achsen treten sie nun ihre lange Fahrt quer durch Deutschland an. Die jeweils 155 Tonnen schweren Transporteinheiten dürfen wegen ihrer gewaltigen Dimensionen und Gewichte nur nachts und nur auf einer besonders genehmigten Fahrtroute unterwegs sein. Deshalb werden sie frühestens am Mittwoch in Halle ankommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/riesige-kraftwerksteile-gehen-von-nordhorn-aus-auf-die-reise-289840.html