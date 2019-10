Richtfest für neue Firmenzentrale der „Finanzunion AG“

Der Finanz- und Versicherungsdienstleiter „Finanzunion AG“ hat am Freitag das Richtfest für seine neue Firmenzentrale an der NINO-Allee in Nordhorn gefeiert. Der Neubau ist viergeschossig und wird gut 4,5 Millionen Euro kosten.