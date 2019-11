Empfehlung - Richter: Rätselhafte zehn Minuten reichen nicht als Beweis

Nordhorn Ein polnischer Geschäftsmann hatte eine Reinigungskraft eines Nordhorner Hotels wegen Diebstahls angezeigt. Ihm seien 1500 Euro aus seinem Hotelzimmer gestohlen worden. Für die 47-jährige Angeklagte musste aus der Herkunftssprache Albanisch übersetzt werden und für den 54-jährigen Geschäftsmann aus dem Polnischen. Und natürlich auch in umgekehrter Richtung aus dem Deutschen, der Sprache also, in der Richter Michael Tschochohei die Verhandlung führte. Und da die näheren Umstände des Diebstahls fast so verwickelt und rätselhaft waren wie in einem Kriminalroman von Agatha Christie, war der Sprach- und Erklärungsbedarf ausgesprochen kompliziert und die beiden Dolmetscher konnten alle Register ihres Könnens ziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/richter-raetselhafte-zehn-minuten-reichen-nicht-als-beweis-327761.html