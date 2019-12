Empfehlung - Richter: Besitz von Kinderpornografie ist keine Lappalie

Nordhorn Der Angeklagte, dem am Amtsgericht das Verschaffen und der Besitz kinderpornografischer Schriften in Tateinheit mit dem Besitz jugendpornografischer Schriften zur Last gelegt wird, ist geständig und therapiebereit – und kommt mit einer Bewährungs- und Geldstrafe davon. Doch Richter Ratering warnt ihn: Das Urteil sei die allerletzte Chance, einer Gefängnisstrafe zu entgehen: „Noch ein Bild oder ein Chat mit einem minderjährigen Mädchen und Sie gehen ins Gefängnis.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/richter-besitz-von-kinderpornografie-ist-keine-lappalie-335633.html