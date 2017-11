Revival: Tanzband „Casablanca“ tritt noch einmal auf

Die Ende der 1980er-Jahre gegründete Nordhorner Tanzband Casablanca gibt am kommenden Freitag, 17. November, 21 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) in ihrer Stammformation im Neuberliner Hof an der Denekamper Straße in Nordhorn ein Revivalkonzert.