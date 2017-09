Empfehlung - Rettungskräfte üben auf der Range

Nordhorn. Mehr als 160 Helfer eilten am frühen Freitagabend zum Militärgelände Nordhorn Range in Klausheide. Gemeldet wurde ihnen zwei abgestürzte Flugzeuge. Das Szenario: Die beiden zivilen Maschinen waren zuvor in der Luft kollidiert. Ein Flugzeug stürzte gegen den Tower, das andere in den angrenzenden Ems-Vechte-Kanal. In den Wracks befinden sich zahlreiche Verletzte und der Wald fing großflächig an zu brennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rettungskraefte-ueben-auf-der-range-209355.html