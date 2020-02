/ Lesedauer: ca. 2min Rettungskräfte bergen Leiche aus Vechte in Nordhorn

Passanten haben am Freitagmorgen eine leblose Person in der Vechte in Nordhorn entdeckt. Sie alarmierten direkt die Polizei. Feuerwehrleute und DLRG-Helfer bargen den toten Mann aus dem Wasser. Die Ermittlungen laufen.