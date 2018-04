Reiz einer Gemeinschaftsausstellung: Gegensätzlichkeit

Bis 1. Juni zeigen die beiden Künstler Dieter Hansmann und Svenja Hemke in den Räumen der Nordhorner Anwaltskanzlei Weßling, Kambach, Bitzer an der Sandstiege 12 „Neue Arbeiten“: So lautet auch der programmatische Titel der Ausstellung.