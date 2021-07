Reinhold Volken ist seit 40 Jahren Ratsmitglied in Nordhorn

Für 40 Jahre Ratsmitgliedschaft wurde Reinhold Volken, in der Mitte des Fotos mit Ehefrau Hannelies, in der Ratssitzung am Dienstag im Kulturzentrum Alte Weberei geehrt. Es gratulierten Dr. Fabio Ruske vom Niedersächsischen Städtetag aus Hannover (links) sowie Bürgermeister Thomas Berling (rechts neben dem Ehepaar Volken) und Ratsvorsitzender Ewald Mülstegen. Mit der Ehrung wurde auch Hannelies Volken gedankt, die ihrem Mann den Rücken für sein politisches Ehrenamt über vier Jahrzehnte freigehalten hat. Foto: Eickelkamp