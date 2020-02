/ Lesedauer: ca. 3min Reges Interesse an Plänen für ZOB-Nachnutzung

Viel Lob ernteten am Freitag die Umbauvorschläge für den Nordhorner ZOB bei einem Bürgerforum im Gemeindehaus am Markt. Zahlreiche Bürger ließen sich die Entwürfe für die „Innenstadt am Wasser“ erläutern und gaben Anregungen für die weitere Planung.