Empfehlung - Regen schreckt Trecker-Veteranen nicht

hi Nordhorn. Schlamm, Matsch und Gummistiefel: Die Atmopsphäre beim Historischen Feldtag in Nordhorn hat am Samstag etwas von „Wacken“. Beim Nordhorner „Heavy Metal-Festival“ geht es aber nicht um Musik, sondern um Traktoren verschiedenster Marken. 2500 historische Exponate sind auf dem Gelände des Feldtages zu sehen. Und sie alle funktionieren noch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/regen-schreckt-trecker-veteranen-nicht-203413.html