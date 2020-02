Empfehlung - Reformierte Kirche feiert 50 Jahre Frauenordination

Nordhorn Vor 50 Jahren wurde erstmals eine Frau in der reformierten Kirche ordiniert und in den Dienst als Pfarrerin eingeführt. Aus diesem Anlass lädt die reformierte Kirche zu einem öffentlichen Festvortrag am Montag, 24. Februar, 19.30 Uhr, in die Kapelle des Klosters Frenswegen ein. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch in der Caféteria des Klosters, wo Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher ein Grußwort spricht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/reformierte-kirche-feiert-50-jahre-frauenordination-344468.html