Empfehlung - Reformierte Frauen wählen neues Vorstandsteam

Nordhorn In der Bookholter Kirche in Nordhorn haben Einladung der reformierten Frauenarbeitsgemeinschaft (FAG) des Synodalverbandes Grafschaft Bentheim 120 Frauen einen Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss trafen sich die gewählten Vertreterinnen für Frauenarbeit aus den Kirchengemeinden der Grafschaft in der konstituierenden Sitzung der Frauenarbeitsgemeinschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/reformierte-frauen-waehlen-neues-vorstandsteam-249548.html