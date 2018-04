Empfehlung - Rechtsradikale Schmierereien: 19-Jähriger verurteilt

bt Nordhorn. Der Termin vor dem Jugendrichter gegen einen 19-Jährigen wegen rechtsradikaler Schmiererein musste am 22. März unterbrochen werden, da das Gericht zur Klärung des Sachverhalts weitere Zeugen laden musste (die GN berichteten). Der Angeklagte hatte seine Beteiligung an den Farbschmierereien bestritten, was Zeugen nun widerlegten. Das Gericht verhängte eine Jugendstrafe in Höhe von 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/rechtsradikale-schmierereien-19-jaehriger-verurteilt-231461.html