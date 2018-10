Rauchmelder retten Familie vor Feuer in Nordhorn

Ein Brand in einem Doppelhaus an der Königstraße in Nordhorn hat am Montag die Feuerwehr in Atem gehalten. Sie musste Wände und Decken aufreißen, um an die Glutnester zu gelangen. Die Familie blieb unverletzt. Dank ihres Feuermelders.