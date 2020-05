Mit einer Schweigeminute gedachte der Nordhorner Rat in seiner Sitzung im großen Saal des Kulturzentrums Alte Weberei am Vorabend des Kriegsendes vor 75 Jahren der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht in der Nacht zum 7. Mai im Reims wurde am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg beendet und das NS-Terrorregime beendet. Bereits am 5. Mai hatte Bürgermeister Thomas Berling am nationalen Gedenk- und Feiertag zum Ende der Deutschen Besatzung in der Nachbargemeinde Denekamp gemeinsam mit seinem niederländischen Amtskollegen John Joosten und der Wethouderin Ilse Duursma-Wigger teilgenommen und im Namen der Stadt Nordhorn einen Gedenkkranz niedergelegt. Unter strikter Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln legten Berling und Joosten am 8. Mai im Nordhorner Schwarzen Garten gemeinsam einen Kranz am Mahnmal nieder. Dabei gab es keine Reden und keine Zuschauer. Foto: Westdörp