Rasante Rutschmeisterschaft im Nordhorner Hallenbad

gn Nordhorn. Bei den 1. Team-Rutschmeisterschaften im „delfinoh“-Hallenbad wurde kürzlich die 79 Meter lange „Dark Hole“-Rutsche intensiv genutzt. Mit viel Engagement haben die Teilnehmer versucht, in möglichst kurzer Zeit und mit optimaler Kurvenlage durch die dunkle Röhre zu sausen. Teamübergreifend diskutierten die Männer und Frauen im Vorfeld die schnellsten Rutschtechniken wie das „magische Dreieck“, bei der mit den Schulterblättern und Fersen als Drei-Punkt-Technik gerutscht wird.

Vier Teams mit jeweils vier Mitgliedern wagten sich am Wettkampfstag auf die Rutschpiste. Gekämpft wurde um jede Sekunde. Klarer Sieger nach drei Rutsch-Durchgängen waren „Die schnellen Papis“ mit einer Zeit von 131 Sekunden.

„Die Rutschmeisterschaften waren schon im Hallenbad am Stadtring sehr beliebt“, berichtet bnn-Mitarbeiter Klaus Baumeister, Organisator der Veranstaltung. „Die Bedingungen im ‚delfinoh‘ mit der ,Dark Hole‘-Rutsche sind optimal, um die Rutschmeisterschaften wieder aufleben zu lassen. Dabei steht der Spaß an der Sache deutlich im Vordergrund. Die Stimmung bei den Teilnehmern und Zuschauern ist immer sehr gut“, so Baumeister weiter. Im „delfinoh“ sind den Angaben zufolge bereits neue Termine für Rutschmeisterschaften in Planung: Die Team-Rutschmeisterschaften für Erwachsene werden am Freitag, 23. Februar 2018 , ab 19 Uhr ausgetragen. Die Kinderrutschmeisterschaften werden am Sonnabend, 21. April 2018, ab 10 Uhr veranstaltet. Interessierte können sich gerne an der Kasse im „delfinoh“ informieren und vormerken lassen.

