Radler bei Kollision mit Auto in Nordhorn schwer verletzt

Nordhorn Ein 49-jähriger Radfahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Monikastraße in Nordhorn schwer verletzt, berichtet die Polizei. Eine 43-jährige Autofahrerin übersah den Mann, als sie mit ihrem Auto in die Mathildenstraße abbiegen wollte. Das Auto erfasste dabei den Radfahrer.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock.