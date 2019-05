Radfahrerin verletzt sich bei Unfall auf Parkplatz schwer

Nordhorn Eine Radfahrerin ist am Freitag auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes an der Bentheimer Straße in Nordhorn schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Die Radfahrerin ist von einem Auto erfasst worden und gestürzt.