Radfahrerin mit Kind von Auto angefahren

hi/ow Nordhorn. Der Unfall ereignete sich gegen kurz nach 11 Uhr am Kanalweg an der Einmündung Memeler Straße in Nordhorn. Aus der Memeler Straße kam ein Autofahrer und übersah beim Abbiegen eine 29-jährige Frau mit Kind auf dem Fahrrad, die laut Polizeiangaben entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg an der Kanalstraße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum. Ihr vierjähriger Sohn blieb unverletzt. „Dieser saß weder in einem entsprechenden Kindersitz, noch trug er einen Helm“, sagte ein Polizeisprecher.