Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Nordhorn Eine 49-jährige Radfahrerin ist am späten Montagabend auf der Euregiostraße in Nordhorn lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war gegen 22.15 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Neuenhauser Straße unterwegs. In Höhe Wassinks Mate stieß sie mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Radfahrer zusammen und stürzte schwer. Sie wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in die Euregio-Klinik gebracht. Von dort aus wurde sie später ins Krankenhaus Meppen verlegt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand die 49-Jährige zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Sie trug keinen Schutzhelm. Der 74-Jährige hingegen trug einen Helm und wurde lediglich leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.