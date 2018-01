Radfahrer wird von Streufahrzeug erfasst und verletzt

gn Nordhorn. Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Radfahrer wurde dabei verletzt. Gegen 6.15 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines Streufahrzeuges auf der Veldhauser Straße in Richtung Bookholt unterwegs. Als er nach links in die Pestalozzistraße abbiegen wollte, übersah er dabei offenbar einen aus Richtung Bookholt entgegenkommenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser überquerte bei grüner Ampel die Straße und wurde von dem Streufahrzeug erfasst. Der Mann geriet unter das Fahrzeug, konnte sich aber selbstständig wieder befreien.

Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Ob der 57-jährige dort stationär verbleiben muss oder lediglich ambulant behandelt wird, ist aktuell unklar.