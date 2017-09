Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

gn Nordhorn. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Heseper Weg wurde ein 27-jähriger Radfahrer aus Nordhorn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 49-jährige Frau aus Nordhorn mit einem Toyota Corolla auf dem Heseper Weg aus Richtung Tierpark. An der Kreuzung zur Emsbürener Straße hielt sie zunächst den Wagen an, fuhr dann jedoch nach rechts an, ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten.

Auto und Fahrrad stießen zusammen. Der 27-jährige Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.