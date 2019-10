Empfehlung - Radfahr-Serie: Unterwegs auf der „Fahrradautobahn“

Nordhorn Vom Stadtzentrum Nordhorns per Fahrrad bis in die Niederlande gelangen und auf einer Strecke von rund sieben Kilometern nicht ein Mal an einer Ampel stoppen oder einem Auto die Vorfahrt gewähren müssen – dies ermöglicht der sogenannte Komfortradweg entlang des Nordhorn-Almelo-Kanals, dessen Konzept bereits bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die quer durch die Stadt verlaufende Route verbindet nicht nur die City und bedeutende Wohngebiete miteinander, auch führt die Strecke vorbei an spannenden touristischen und sportlichen Knotenpunkten. Und nach wie vor gibt es Ideen und Vorhaben für die weitere Entwicklung, welche auch die niederländische Seite mit einschließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/radfahr-serie-unterwegs-auf-der-fahrradautobahn-322560.html