Empfehlung - Puppenspieler und Eier-Akrobaten treten in Nordhorn auf

Nordhorn Die Nordhorner Innenstadt wird am ersten Septemberwochenende wieder zur riesigen Varieté-Bühne. Die Wasserstadt steht am Sonnabend, 1., und am Sonntag, 2. September, komplett im Zeichen des 28. Internationalen Straßenkulturfestes. Akrobaten, Komödianten, Artisten, Magier und viele Kleinkünstler wollen bei den Besuchern für staunende Blicke und beste Unterhaltung sorgen. Künstler aus verschiedenen Nationen toben sich auf den sieben Spielorten in der Innenstadt aus: Bei der Bäckerei Sundag, vor den Vechte-Arkaden, am Platz zur Alten Bleiche, bei der St. Augustinuskirche, auf der Bentheimer Torbrücke und vor dem Modehaus Engbers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/puppenspieler-und-eier-akrobaten-treten-in-nordhorn-auf-247623.html