Empfehlung - Publikum genießt Varieté-Kunst im Gala-Zelt in Nordhorn

Nordhorn Sie sind zurück in Nordhorn: Zum 28. Mal geben sich Artisten, Zauberer, Akrobaten und unglaublich komische Typen ein Stelldichein in der Kreisstadt. Zum einen im Zelt auf dem Neumarkt, ab heute und am Sonntag beim Internationalen Straßenkulturfest „Umsonst und draußen“. Den Auftakt machte am Donnerstagabend die inzwischen 17. Sparkassengala, bei der knapp 500 geladene Gäste von der ersten Minute an auf ihre Kosten kamen – auch wenn sie keine hatten. Vorstand Hubert Winter machte klar, dass die Unterstützung von „Nordhorn staunt und lacht“ für sein Haus eine gerne gepflegte Tradition bedeutet. Dafür musste er die ein oder andere stürmische Umarmung von Künstlerseite erdulden. Sponsoring hat eben seinen Preis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/publikum-geniesst-variete-kunst-im-gala-zelt-in-nordhorn-248421.html