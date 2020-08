Nordhorn Zum ersten Mal nach der coronabedingten Pause lädt das Psychoseseminar „Trialog“ Interessierte zu einem Treffen ein. Das Forum für Psychiatrieerfahrene, Angehörige und in der Psychiatrie Tätige, die voneinander lernen und sich unterstützen wollen, behandelt am Donnerstag, 27. August, 18 Uhr, in der Volkshochschule, Bernhard-Niehues-Straße 49, Raum 115, das Thema „Die Frage nach dem ,Warum‘ bei psychischen Erkrankungen“.