Prozess wegen rechtsradikaler Schmierereien vertagt

bt Nordhorn. Am 26. Mai 2017 meldeten sich gegen 21 Uhr bei der Polizei in Oldenburg mehrere Autofahrer, die zwei Männer beobachtet hatten, die Verkehrsschilder und die Fahrbahn einer Autostraße mit rechtsradikalen Zeichen besprühten. Als die Polizei eintraf, entdeckte sie zwei Männer, die fluchtartig das Weite suchten. Sie konnten nach kurzer Zeit gestellt werden. Während der junge Mann, der zum damaligen Zeitpunkt noch seinen Wohnsitz in der Grafschaft hatte, nun vor dem Jugendrichter am Amtsgericht in Nordhorn angeklagt wurde, ist das Verfahren gegen den Erwachsenen, einen 44-jährigen Mann, in Oldenburg anhängig. In seinen polizeilichen Vernehmungen hatte der junge Angeklagte bestritten, an den Farbschmierereien beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund der an sich erdrückenden Beweislage war der Jugendrichter davon ausgegangen, dass er die Tatbeteiligung zugeben würde. Somit waren vorhandene Zeugen nicht geladen worden. Wider Erwarten blieb der Angeklagte bei seiner Behauptung, mit der Sache nichts zu tun zu haben.(...)