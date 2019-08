Empfehlung - Projektstart: Politik-Training für acht Nordhorner Frauen

Nordhorn Das Mentoring-Programm „Frauen. Macht. Demokratie.“ ist in Nordhorn angelaufen. Insgesamt acht Frauen werden in den kommenden Monaten von sieben aktiven Mandatsträgerinnen und einem Mandatsträger gecoacht. Ziel des landesweiten Programms ist es, den Anteil von Frauen in den Parlamenten zu erhöhen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/projektstart-politik-training-fuer-acht-nordhorner-frauen-315612.html